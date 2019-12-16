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По инициативе Геруса власть отказывается от поиска компромисса с инвесторами относительно "зеленого" тарифа - Кучеренко

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По инициативе Геруса власть отказывается от поиска компромисса с инвесторами относительно &quot;зеленого&quot; тарифа - Кучеренко
Украинская власть не хочет искать компромисс с инвесторами относительно "зеленого" тарифа. Фото: ua-energy. фото:

Украинская власть отказывается идти на компромисс с инвесторами относительно "зеленого" тарифа, согласованный законопроект 2543 был провален комитетом ВР по энергетике, который возглавляет Андрей Герус. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook по итогам встречи депутатов с директором Секретариата Энергетического Сообщества Янезом Копачем.

"Обращаю внимание, на неготовность сегодня идти на компромисс с инвесторами в ВЭУ. Компромиссный законопроект по снижению "зеленого" тарифа 2543 был провален комитетом, а Министерство и Регулятор предлагают проекты, которые предусматривают нецивилизованный ретроспективный пересмотр тарифов, национализации объектов инвесторов и другие инициативы, оценку которых мы очень ждем от вас, как европейцев", - написал Кучеренко.

Он призвал представителей энергосообщества занять более жесткую позицию по оценке реализации украинской властью энергореформы. И отметил необходимость общения с европейскими коллегами в более широком формате, поскольку вынесение решений энергетического комитета ВР монополизировано его головой Герусом.

"Мы просим Энергосообщество проявить более жесткую позицию по отношению к завершению курса реформы энергорынка, его либерализации и движения к интеграции в европейский рынок. А также просим, ​​чтобы весь комитет имел возможность взаимодействия с энергосообществом. Так как сегодня его повестка полностью монополизирована одним человеком. Мы хотим слышать вашу позицию более широко, и хотим, чтобы вы слышали позицию всего комитета по принципиальным вопросам", - написал Кучеренко.

Напомним, 6 декабря 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики. На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов - поддержали законопроект 8 из 17 членов комитета ВР по энергетике и ЖКУ. Против голосовали члены комитета от фракции "Слуга народа" во главе с председателем комитета Герусом.

В обнародованном 12 декабря письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и председателя профильного парламентского комитета Андрея Геруса, посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжение развития возобновляемых источников энергии.

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