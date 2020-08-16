Плюс 294 тысячи за сутки: ВОЗ зафиксировала новый рекорд по количеству больных коронавирус

Значительное количество больных не фиксируется статистикой - ВОЗ. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном суточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией изначально пандемии.

Только по состоянию на вечер 15 августа, за 24 часа было зарегистрировали 294 000 новых случаев инфицирования, что на 2 тысячи превышает предыдущий рекорд от 31 июля. Об этом сообщает DW.

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По данным ВОЗ, наибольшее количество больных зафиксировали в США, Бразилии и Индии.

По данным экспертов, большое количество больных не фиксируется статистикой. Это объясняется отсутствием тестирования в некоторых странах.

Ранее сообщалось, что в мире сейчас зарегистрировали 21617972 случаи заболевания Covid-19. В частности 769006 летальных, выздоровели 14334222 человека.