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суббота, 09 октября 2021 02:22

"Плюньте ему в морду" - военные ВСУ предали Киве "привет"

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&quot;Плюньте ему в морду&quot; - военные ВСУ предали Киве &quot;привет&quot;
Киве передали "привет" с передовой на Донбассе Фото: Скриншот с видео

Военнослужащие ВСУ возмутились поведением нардепа Ильи Кивы, который поздравил президента РФ Владимира Путина с днем ​​рождения. Они заявили, что Кива перешел границу.

"Ребята, если кто-то увидит это наркоманское животное, то очень просим передать ему от нас "привет" - плюнуть в морду", - заявили военнослужащие с передовой в обращении к нардепу.

Военные пригласили Киву на линию столкновения на Донбассе, чтобы "пройти курс лечения от наркотической зависимости" и "лично поздравить россиян, которые стоят перед нами".

7 октября Илья Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с 69-летием. Он назвал Путина "лидером дружественно народа" и пожелал врагу Украины "сил и здоровья".

В комментарии журналистам Кива заявил, что "поздравил прежде всего человека, у которого есть своя позиция, и который умело ее отстаивает в интересах своего народа и своего государства".

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