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понедельник, 29 июля 2019 13:54

"Плохое состояние здоровья" не помешало: подозреваемый по делу Гандзюк засветился на футбольном матче

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Автор: facebook.com
  Фото Павловского с футбольного матча опубликовал его друг — экс-депутат Херсонского горсовета от Партии регионов Сергей Герасимюк.
Фото Павловского с футбольного матча опубликовал его друг — экс-депутат Херсонского горсовета от Партии регионов Сергей Герасимюк.

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский, которого выпустили из СИЗО по состоянию здоровья, был замечен на футбольном матче в Одессе.

Доказательством послужило фото. Его 28 июля выложил в соцсети экс-депутат Херсонского горсовета от Партии регионов Сергей Герасимюк. Сообщает Facebook-сообщество "Кто заказал Гандзюк?".

"Знакомьтесь, это организатор убийства Кати Гандзюк — Игорь Павловский. Он официально обвиняется по делу Гандзюк. Он в Одессе, смотрит игру Динамо и Шахтера. Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета "из-за ужасного состояния здоровья". Игорю было очень плохо в СИЗО — он не стоял на ногах, постоянно падал и просто умирал. Так нам врали в СБУ. Так нам врали в ГПУ. так нам врали адвокаты Павловского. Ибо "предсмертное состояния здоровья" вы видите на фото. У Игоря на самом деле все хорошо", — говорится в заметке сообщества.

С тех пор, как вышел из следственного изолятора, от допросов в суде Павловский отказался уже дважды. Оба раза аргументировал свой отказ "плохим состоянием здоровья".

В мае Игоря Павловского выпустили из следственного изолятора по просьбе прокуратуры. Меру пресечения подозреваемому изменили на домашний арест и обязали носить электронный браслет.

facebook.com
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