Пленных украинских моряков подвергают жесткой психологической обработке

В российском СИЗО находятся 24 украинских моряков. Фото: DW

К пленным украинским морякам, захваченным Россией в Керченском проливе, подселяют "специальных сокамерников" для оказания психологического давления.

"С самого первого дня военнопленные были подвергнуты жесткой психологической обработке. С каждым из них проводили "беседы" с целью получить признание вины в совершенном преступлении, либо показания на себя или боевых товарищей. К некоторым из них подселили "специальных" сокамерников", - сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

Также адвокат отметил, что адвокаты формируют первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков

"Несколько раз в месяц (несмотря на объективные ограничения, связанные с работой СИЗО "Лефортово") адвокаты встречаются с военнопленными, оказывают им юридическую и психологическую поддержку. Держат связь с родными и передают всю необходимую информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Вследствие инцидента были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово". Кроме того, три раненных при обстреле россиянами украинских моряка были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина". ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем украинским пленным морякам обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 322 УК РФ).