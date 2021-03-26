Пик заболеваемости на Covid-19 еще впереди. Минздрав ожидает 25 тыс. случаев ежесуточно

Коронавирус в Украине набирает обороты. Фото: Reuters

Заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти ближайшие две-три недели.

Количество новых случаев Covid-19 за сутки может достичь 25 тысяч, заявил глава МОЗ Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Минимум еще две-три недели будем расти. У нас может идти рост по разным регионам, и это трудный период, потому что третья волна сопровождается новым штаммом вируса, который более агрессивный, так называемый "британский" вирус", – отметил министр.

Коронавирус теперь чаще поражает молодых людей, при этом он стал более заразным. Изменилась также клиническая картина болезни: сейчас очень большое количество "тяжелых" больных, из-за чего возросла нагрузка на врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делать при подозрении на Covid-19: алгоритм Минздрава

18 132 больных коронавирусом выявлено за минувшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.