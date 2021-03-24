Pfizer начала испытывать таблетки от Covid-19

Начались испытания таблеток от коронавируса. Фото: Укринформ

Фармацевтическая компания Pfizer начала испытания на людях таблеток, которые необходимо принимать при первых признаках коронавируса.

В случае успешного испытания препарат можно будет принимать на ранних стадиях инфекции, чтобы предотвратить осложнения болезни, говорится в пресс-релизе компании.

Испытания будет плацебо-контролируемым, рандомизированное, вдвойне-слепым, с увеличением дозы однократного и многократного применения у здоровых взрослых.

Вероятную эффективность таблеток подтверждают доклинические исследования. Pfizer сообщает, что параллельно работает над еще одним препаратом, который необходимо вводить внутривенно. Он предназначен для пациентов с осложнениями Covid-19.

Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен подчеркнул, что борьба с пандемией Covid-19 требует не только профилактики с помощью вакцины, но и лечение тех, кто вирусом уже заразился.

"Учитывая способ мутации коронавируса и длительное глобальное влияние Covid-19, вероятно, что доступ к терапевтическим средствам будет важным как сейчас, так и после пандемии", - сказал Долстен.

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Израильско-американская фармацевтическая компания готовится к запуску 1-й фазы клинических испытаний того, что может стать первой в мире оральной вакциной против Covid-19.