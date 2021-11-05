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пятница, 05 ноября 2021 16:43

Петиция об увеличении выплат на детей собрала необходимые подписи

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Петиция об увеличении выплат на детей собрала необходимые подписи
Чтобы петиция попала на стол президента, она должна собрать 25 тыс. подписей. Фото: pixabay.com

Петиция на сайте Офиса президента по увеличению размера ежемесячного государственного пособия на детей до 3 лет набрала более 25 тыс. подписей.

Теперь президент Владимир Зеленский должен ее рассмотреть.

Петицию зарегистрировал Дмитрий Дубовский 24 сентября 2021 года.

"Выплаты на детей - 860 гривен в месяц без индексации и привязки к прожиточному минимуму, что составляло в домайданные времена 108долларов. Сейчас эти деньги с учетом гиперинфляции при нынешних ценах составляют всего 30 долларов. Требую от имени народа Украины пересчитать, индексировать выплату на сумму 2700 гривен, что составляет 100 долларов для всех матерей. В частности, для уже получающих выплаты", - отметил автор петиции.

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Петиция к Владимиру Зеленскому о запрете гражданам страны-агрессора России въезжать в Украину на вторые сутки насобирала половину необходимых подписей. По состоянию на вечер среды 3 ноября требование получило 12 589 подписей из необходимых 25 тыс. Петицию 2 ноября зарегистрировал блогер Сергей Стерненко.

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Дата
05
ноября

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