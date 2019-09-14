Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю

Первый снег прогнозируют в Карпатах. Фото: Прямий

В Украине в течение недели ожидаются снижение температуры, дожди. В Карпатах - мокрый снег и заморозки.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Сегодня небольшие дожди в западных, северных, центральных, Сумской и Харьковской областях, температура ночью 10-15 °, на побережье морей до 18 °, днем ​​18-23 °.

"Ночью и утром в западных и северных, днем ​​в центральных, Сумской и Харьковской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-15 °, на побережье морей до 18 °, днем ​​18-23 °, на юге, востоке страны и Днепропетровской 24-28 ° ", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве и области ночью и утром местами небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. В столице температура ночью 13-15 °, днем ​​20-22 °, на Киевщине ночью 10-15 °, днем ​​18-23 °.

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Согласно прогнозу, 15-16 сентября в Украине без осадков, лишь в понедельник днем ​​в северных и западных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с, днем ​​16 сентября в западных и северных областях местами порывы 15-18 м / с.

"Снижение температуры: ночью 5-10 °, днем ​​15-20 °, в центральных, восточных областях и в карпатском регионе 16 сентября 19-24 °, в Карпатах ночью 2-7 ° тепла, днем ​​9-14 °, в южной части ночью 8-13 °, днем ​​15 сентября 19-24 ° 16 сентября 22-27 ° ", - информирует Украинский гидрометцентр.

В столичном регионе также без осадков, лишь днем ​​16 сентября местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с, днем ​​16 сентября местами порывы 15-18 м / с. Снижение температуры: ночью 5-10 °, днем ​​15-20 °.

17-18 сентября синоптики прогнозируют временами небольшой дождь, 18 сентября на высокогорье Карпат возможен мокрый снег; 17 сентября на юге страны, Донецкой и Луганской преимущественно без осадков.

Температура ночью 9-15 °, 18 сентября в западных, северных и большинстве центральных областей 5-11 ° тепла; Днем 17 сентября в западных, северных и Винницкой областях 14-20 °, на остальной территории 21-27 °, 18 сентября в Украине снижение дневной температуры на 3-6 °.

На Киевщине 17-18 сентября временами небольшой дождь. Температура 17 сентября ночью 9-14 °, днем ​​15-20 °; 18 сентября ночью 5-10 °, днем ​​11-16 °.

Согласно ориентировочным прогнозом на 6-10 суток, временами дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Холодная погода с температурой ночью 3-9 ° тепла, на поверхности почвы в отдельные ночи заморозки 0-5 °, днем ​​10-16 ° тепла; в южной части ночью 6-12 °, днем ​​14-20 °.

Ранее метеоролог Наталья Диденко в Facebook рассказала, что 14 сентября в Украине существенно похолодает. В западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально + 17 + 23 градуса.