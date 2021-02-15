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понедельник, 15 февраля 2021 09:13

Первая леди Зеленская примерила хиджаб
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Президент Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская посетили Большую мечеть шейха Заида и Лувр Абу-Даби в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты.

Для входа в мечеть Зеленская облачилась в традиционную для арабских женщин одежду. Фото в абае и хиджабе она опубликовала в Facebook.

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Фото: facebook.com/olenazelenska.official

"Я хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира - Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памяток", - говорится в сообщении.

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Президент Зеленский и первая леди Украины прибыли в ОАЭ с официальным визитом 13 февраля. Глава государства 14 и 15 февраля проведет встречи для углубления сотрудничества между двумя странами и подписания ряда документов.

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15
февраля

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