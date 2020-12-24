Первая леди рассказала о причинах переезда на госдачу

В доме сняли люстры и перекрасили стены. Фото: СХЕМЫ

Первая леди Елена Зеленская утверждает, что переезд ее семьи на государственную дачу состоялся по просьбе охраны.

Они создавали неудобства соседям в бывшем доме, рассказала Зеленская в интервью изданию НВ.

"С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла переехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности", - отметила супруга президента.

Добавила, что они раньше проживали в многоквартирном доме, жителям которого определенные неудобства доставляла система охраны.

"Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать. Конечно, я мечтаю когда-нибудь иметь свое жилье. Возможно, моя мечта осуществится. Пока что это все мечты и планы", - сказала первая леди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали базу с данными об украинских IT-компаниях

По словам Зеленской, в доме сняли люстры, а в некоторые комнаты члены семьи даже не заходят.

"Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили (стены - Gazeta.ua) в серый", - рассказала она.

Президент Владимир Зеленский вместе с семьей в июле переехал на государственную дачу. Накануне там сделали ремонт за государственный счет.