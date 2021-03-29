Персональные данные украинцев будут защищать, как в Европе

До конца 2023 года номера телефонов, электронные и физические адреса украинцев будут обрабатывать и хранить по правилам ЕС.
Эту инициативу обеспечит законопроект "О защите персональных данных". Его представили народные депутаты из фракции "Слуга народа" и Офиса уполномоченного, сообщает УНИАН.
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1. В Украине позволят хранить персональные данные столько, сколько они нужны для выполнения тех или иных услуг.
2. Более жесткие требования выдвинут как госорганам, так и частному бизнесу.
3. Спецорган будет следить за тем, чтобы украинцы не получали спам-рассылок в мессенджеры или ненужную рекламу.
О штрафах
Обработка и использование персональных данных должны будут соответствовать европейским требованиям безопасности. За нарушение установленных стандартов госорганы, юридические компании и частные лица будут отвечать перед законом.
• Сумма штрафов: от 30 тыс. грн до 150 млн грн.
• Финансовое наказание будет накладывать контролирующий орган.
• Исполнительные службы обяжут заниматься вопросом взыскания штрафов.
• Финансовые санкции можно будет оспорить в суде.
Принять законопроект планируют до конца 2021 года.
Хакеры "штурмуют" в Украине сферу энергетики и персональные данные граждан. Кибератаки в большинстве случаев происходят из России.
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