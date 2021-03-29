Персональные данные украинцев будут защищать, как в Европе

Персональные данные украинцев будут защищать по-европейски. Фото: pixabay

До конца 2023 года номера телефонов, электронные и физические адреса украинцев будут обрабатывать и хранить по правилам ЕС.

Эту инициативу обеспечит законопроект "О защите персональных данных". Его представили народные депутаты из фракции "Слуга народа" и Офиса уполномоченного, сообщает УНИАН.

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1. В Украине позволят хранить персональные данные столько, сколько они нужны для выполнения тех или иных услуг.

2. Более жесткие требования выдвинут как госорганам, так и частному бизнесу.

3. Спецорган будет следить за тем, чтобы украинцы не получали спам-рассылок в мессенджеры или ненужную рекламу.

О штрафах

Обработка и использование персональных данных должны будут соответствовать европейским требованиям безопасности. За нарушение установленных стандартов госорганы, юридические компании и частные лица будут отвечать перед законом.

• Сумма штрафов: от 30 тыс. грн до 150 млн грн.

• Финансовое наказание будет накладывать контролирующий орган.

• Исполнительные службы обяжут заниматься вопросом взыскания штрафов.

• Финансовые санкции можно будет оспорить в суде.

Принять законопроект планируют до конца 2021 года.

Хакеры "штурмуют" в Украине сферу энергетики и персональные данные граждан. Кибератаки в большинстве случаев происходят из России.