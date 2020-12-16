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среда, 16 декабря 2020 19:04

"Перші ластівки. Zалежні" за одну ночь помогли более 250 подросткам
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Новый сезон сериала "Перші ластівки. Zалежні" обсуждают в Instagram, Facebook, Twitter. Меньше чем через сутки после премьеры сериал вошел в список самых популярных запросов Google trends по 15 декабря.

За первую ночь сериала, который идет на "Новому каналі" значительно возросло количество обращений в Национальную горячую линию для детей и молодежи "Ла Страда-Украина", контакты которой указаны в титрах каждой серии. Более 200 подростков и молодых людей решились откровенно рассказать о своих проблемах и едва ли не впервые в жизни попросить о помощи.

"Первый сезон "Ластівок..." научил нас одной очень важной штуке – не быть слишком самоуверенными. Наша команда – это одна огромная семья, которая всегда, в любой ситуации, поддерживает друг друга. В этом сезоне мы уже были более подготовлены психологически. И примерно понимали, что нас может ожидать. Что сказать об этой ночи? Активно обращения и на телефон, и в Instagram начали сыпаться где-то в 23:17. А меньше их стало примерно в 6:10 утра. За эту ночь Национальная горячая линия для детей и молодежи "Ла Страда-Украина" приняла 251 обращение от подростков и молодых людей, которые узнали о линии благодаря новым "Ластівкам...". В прошлом году в первую ночь после выхода сериала мы получили чуть более 200 обращений, и активность снизилась примерно в 4 утра", – отметила координатор Национальной горячей линии "Ла Страда-Украина" Алена Кривуляк.

Особенностью этой ночью также стала так называемая глубинность консультаций. Подростки и молодые люди были достаточно открытыми в своих переживаниях, чувствах, эмоциях. Они действительно хотели общения, поддержки, понимания – кто-то по телефону, а кто-то – онлайн. Подавляющее большинство тех, кто обращался, были подростками 14-17 лет. Чаще всего они говорили о непонимании родителей и насилии с их стороны, селфхарме, буллинге и кибербуллинге, наркотической зависимости и желании совершить суицид. Около 30% ночных обращений поступили от молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. В подавляющем большинстве они сообщали о случаях насилия со стороны родителей; говорили о жизненных целях и страхе никогда не найти себя в жизни; о случаях сексуального насилия и изнасилования со стороны партнера; о принятии себя, если ты представитель или представительница ЛГБТ-сообщества; о попытках суицида в прошлом и мыслях о новой попытке; о зависимости от онлайн-казино и наркотической зависимости.

За первую ночь сериала в эфире значительно возросло количество обращений в Национальную горячую линию для детей и молодежи
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
За первую ночь сериала в эфире значительно возросло количество обращений в Национальную горячую линию для детей и молодежи
За первую ночь сериала в эфире значительно возросло количество обращений в Национальную горячую линию для детей и молодежи
За первую ночь сериала в эфире значительно возросло количество обращений в Национальную горячую линию для детей и молодежи
За первую ночь сериала в эфире значительно возросло количество обращений в Национальную горячую линию для детей и молодежи

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"На самом деле эта ночь была полна боли, горя и слез. Я работаю на горячей линии с подростками еще с 2013 года. И каждый раз кажется, что уже ничего не сможет меня удивить или выбить из колеи, ведь уже слышала все, что только можно было слышать. Но каждый раз находится какая-то детская история, которая просто поражает меня до мурашек, а эмоции не могут утихнуть. Я бесконечно благодарна всей команде "Нового каналу" за то, что вы делаете. Результат получается невероятно сильным. Кожа покрывается мурашками, когда читаешь комментарии в социальных сетях о премьере "Перших ластівок. Zалежні". Ведь среди отзывов об актерской игре и качестве картинки сериала немало личных историй и признаний зрителей Нового канала, которые были или прямо сейчас пребывают в ситуациях, подобных тем, которые освещают "Ластівки...". Очень хочется верить, что, читая комментарии друг друга и наблюдая истории героев сериала, люди поймут, что не одиноки со своими проблемами, что выход есть в любой ситуации, и ни в коем случае нельзя молчать, когда хочется кричать от боли", - добавила координатор.

На Youtube-канале презентовали заставку сериала "Перші ластівки. Zалежні". У героев сериала есть 2 стороны - темная и светлая. У каждого есть свои мечты, и в противовес им - разрушительные зависимости. Именно эту идею воплотили в заставке сериала, который идет на "Новом канале".

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Дата
16
декабря

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