Перевозки по стране будут без ограничений - Укрзализныця

Укрзализныця восстанавливает перевозки по всей стране. Фото: Корреспондент

5 мая с 00:01 Житомирская область - последний регион с действующими железнодорожными ограничениями - выходит из "красной" зоны эпидемической опасности.

Поезда по всей стране пойдут без карантинных ограничений на высадку и посадку, сообщает пресс-служба УЗ.

Согласно решению госкомиссии ТЭБ и ЧС, в Житомирской области начнут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня.

Перевозчик оперативно открывает высадку-посадку, а также проверку проездных документов к/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск.

Чтобы уменьшить риск возобновления карантинных мероприятий и защититься от вируса, УЗ призывает соблюдать масочный режим в пути, тщательно мыть руки и воздержаться от путешествий, если вы плохо себя чувствуете.

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Укрзализныця запускает электропоезд, оборудованный для перевозки велосипедов. Электричка будет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".