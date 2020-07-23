Переписи населения в ближайшие два года не будет - Кабмин

Отказались проводить перепись населения. Фото: Сегодня

Кабинет министров отказался от плана провести классическую перепись населения в 2020 году и, возможно, в 2021.

"Если мы будем проводить классическую перепись населения, как это прописано в программе действий правительства и президентской предвыборной программе, то это не этот год точно и, возможно, не следующий", — сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на пресс-брифинге.

Проведение классической переписи осложнено угрозой распространения коронавирусного заболевания и, помимо этого, столкнулось с проблемой финансирования.

"Это достаточно дорогостоящий процесс", — отметил Немчинов.

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Напомним, 15 января на то время министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о завершении электронной переписи населения. Несмотря на то, что онлайн на пробную перепись зарегистрировался всего 1% украинцев, а саму перепись критиковали за возможную фальсификацию результатов, в правительстве не были уверены в необходимости проведения традиционной переписи.