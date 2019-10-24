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четверг, 24 октября 2019 16:27

Переход на более безопасные альтернативы положительно влияет на личные отношения курильщиков - исследование

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Переход на более безопасные альтернативы положительно влияет на личные отношения курильщиков - исследование
Участники опроса утверждают, что отказ от курения или переход на более безопасные альтернативы имеет положительное влияние на их личные отношения. Фото: Depo.ua

Результаты глобального исследования свидетельствуют, что среди общественности и регуляторов существует большая путаница относительно альтернативных табакосодержащих продуктов, в том числе электронных сигарет и систем нагревания табака.

Во время интервью в Bloomberg СОО PMI (Philip Morris International) Яцек Ольчак поделился результатами исследования. Оказалось, что около 70% совершеннолетних курильщиков перешли бы на бездымные табачные продукты, если бы имели достаточно информации для принятия решения.

Участники опроса утверждают, что отказ от курения или переход на более безопасные альтернативы оказывает положительное влияние на их личные отношения. Так, 48% опрошенных, которые переключились с сигарет на альтернативные табачные изделия, отметили улучшение отношений с семьей и друзьями.

Учитывая результаты исследования, представитель Philip Morris считает, что решить проблему курения можно гораздо быстрее, чем думают люди. Правительства должны принимать активное участие в коммуникации и регулировании альтернативных продуктов. Регуляторы должны обращать внимание на правдивые факты, советоваться с научным сообществом, производителями и дистрибьюторами и действовать сплоченно в интересах совершеннолетних курильщиков.

Например, Министерство здравоохранения и социального обслуживания (DHSC) Англии заявило о своих планах по борьбе с сигаретами в стране и обязалось помочь курильщикам бросить курить или перейти на продукты с пониженным риском, например, на электронные сигареты. Благодаря согласованным усилиям, в этой стране один из самых низких показателей курения в Европе, только один из шести взрослых британцев курит.

Социологическое исследование проведено компанией Povaddo с 24 апреля по 6 мая 2019 года в 13 странах (Аргентина, Австралия, Бразилия, Гонконг (Китай), Дания, Германия, Россия, Израиль, Италия, Япония, Великобритания, Мексика и США). В рамках исследования опрошено 16099 респондентов в возрасте от 21 до 74 лет. Статистическая погрешность составляет 1%.

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