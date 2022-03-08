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вторник, 08 марта 2022 23:40

PepsiCo выходит из рынка РФ

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PepsiCo выходит из рынка РФ
Фото: zira.uz

PepsiCo также приостанавливает рекламную деятельность и продажу напитков в России.

Об этом сообщает Reuters.

С началом широкомасштабного вторжения России в Украину мировые бренды начали покидать рынок РФ. Теперь о выходе своей продукции заявила PepsiCo.

Перед этим сотрудничество с агрессором прекратили Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe , BMW, FedEx, Intel, Mercedes, Nestle и многие другие мировые компании.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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