Пенсионер среди белого дня стрелял из винтовки по шумной компании

Пенсионер навеселе устроил стрельбу по компании людей. Фото: Нацполиция

В Белой Церкви 74-летний мужчина среди бела дня устроил стрельбу из винтовки по шумной компании, отдыхала рядом.

В результате инцидента один из отдыхающих был доставлен в медицинское учреждение, где врачи ему диагностировали поверхностную рану головы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

"Пенсионер навеселе устроил стрельбу с балкона 4-го этажа многоквартирного дома по компании людей. Он пояснил, что таким образом пытался запугать и разогнать шумную компанию, которая мешала ему отдыхать", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители изъяли у стрелка пневматическое ружье ИЖ-38.

По факту хулиганства следователи полиции открыли уголовное производство. Мужчине повидомлилы о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В Киеве, 11 сентября, возле станции метро Академгородок, неизвестный расстрелял маршрутное такси №796. Вероятно, из пневматического оружия.