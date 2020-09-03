Печально известный танкер Delfi арестовали

Администрация морских портов судится с судовладельцем MISTER DRAKE PC о взыскании 2,3 млн грн убытков. Фото: Gazeta.ua

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на танкер Delfi, который все еще пытаются убрать с одесского пляжа "Дельфин". Этим решением частично удовлетворили ходатайство Администрации морских портов.

Соответствующее постановление опубликовали в Едином реестре судебных решений.

Судно арестовали в качестве обеспечения исковых заявлений. Администрация морских портов судится с судовладельцем MISTER DRAKE PC о взыскании 2,3 млн грн убытков. Рассмотрение дела состоится 23 сентября.

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Танкер Delfi затонул в ночь на 22 ноября прошлого года. Из-за шторма судно, что было в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и оно село на мель вблизи городского пляжа. Из корпуса танкера, который был поврежден в результате столкновения с волноломом, неоднократно фиксировалась утечка нефтепродуктов. В конце августа был завершен первый этап подъема танкера, судно поставили на киль.