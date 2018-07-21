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суббота, 21 июля 2018 13:23

Печальная статистика: полицейские рассказали о современном рабстве

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  Правоохранители рассказали о преступности в сфере торговли людьми. Фото: Нацполиция
Правоохранители рассказали о преступности в сфере торговли людьми. Фото: Нацполиция

За первое полугодие 2018 правоохранителям удалось обнаружить 63 участников организованных преступных групп, причастных к похищению людей.

За этот срок было совершено около 190 преступлений в сфере торговли людьми, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Руководитель Департамента борьбы с преступлениями, связанных с торговлей людьми, Артем Крищенко отметил, что полиции удалось задержать участников 14 организованных преступных группировок. Злоумышленникам объявили подозрение статье 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми), их ожидает суд.

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Крищенко добавил, что в соответствующих уголовных процессах 156 людям предоставлен статус пострадавших, в том числе 91 женщине, 49 мужчинам и 16 детям. Среди правонарушений также зафиксировано пять фактов торговли людьми. Так, в Хмельницкой области женщина пыталась отдать свою четырехлетнего ребенка в "аренду" для занятия попрошайничеством.

В Печерском районе Киева неизвестные люди открыли стрельбу из пистолета и похитили мужчину прямо на улице. К правоохранителям обратился свидетель, который сначала подумал, что это какая-то спецоперация по задержанию преступника, но на всякий решил перезвонить в полицию.

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