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четверг, 20 июня 2019 15:32

ПЦУ отреагировала на "собор" Филарета

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ПЦУ отреагировала на &quot;собор&quot; Филарета
Евстратий Зоря анонсировал синод ПЦУ на 24 июня. Фото: Anastasia Magazowa

Собранное почетным патриархом Филаретом заседание священнослужителей не может называться "синодом Украинской православной церкви Киевского патриархата" и не имеет последствий.

Об этом заявил архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря на брифинге.

"Собрание не может трактоваться как поместный собор Украинской православной цеквы Киевского патриархата. Истинный поместный собор Украинской православной цеквы Киевского патриархата состоялся 15 декабря 2018-го в храме Малой Софии... Это решение было принято осознанно, добровольно, с пониманием последствий. Было принято решение о прекращении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата путем присоединения к Православной церкви Украины. Таким образом от 15 декабря Украинская православная церковь Киевского патриархата а Украинская автокефальная церковь прекратили отдельное существование и сейчас являются единственной поместной Украинской православной церковью", - сказал Зоря.

Он отметил, что сегодняшнее собрание проходило по приглашениям, присутствующие не были делегированы.

"Никаких последствий для Православной церкви Украины это собрание не имеет ни юридических, ни канонических. Это просто собрание по личной воле почетного патриарха Филарета", - сказал Зоря.

Митрополит Епифаний собирает на понедельник, 24 июня, синод ПЦУ. Там планируют "дать оценки всем этим событиям".

"Все лица, которые таким своеобразным способом будут приобретать епископское достоинство в этой отделенной структуре, не должны рассчитывать на то, что потом они соберутся, придут к единой Поместной православной церкви и в ней будут епископами", - добавил Заря.

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Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет провел "поместный собор", на котором приняли восстановить УПЦ КП и отменить признание Православной церкви Украины.

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