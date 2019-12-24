ПЦУ не будет проводить календарную реформу

Календарная реформа несет большие риски. Фото: wikipedia.org

Переход Православной церкви Украины на григорианский календарь может внести беспокойство в украинское православие.

"Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднования") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед. Так что риски от реформы сейчас - очевидные и реальные, в отличие от пользы для верующих", - говорит руководитель прессслужбы ПЦУ Евстратий Зоря.

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Ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что реформа церковного календаря и переноса даты празднования Рождества возможна, когда большинство украинский будут к этому готовы.

Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний отметил, что ПЦУ готова к воплощению определенных реформ, которые касаются именно обрядности. Также Епифаний отметил, что Православная церковь Украины не против переноса даты празднования Рождества Христова, но только тогда, когда большинство верующих поддержит это.