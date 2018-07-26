Патрульные поймали водителя троллейбуса под наркотиками

Во время проверок перевозчиков в Тернополе патрульные полицейские остановили водителя троллейбуса, который перевозил людей в состоянии наркотического опьянения.
В его крови обнаружили опиаты и амфетамин, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в регионе.
"Инспекторы заметили признаки наркотического опьянения у водителя троллейбуса. Подозрения полицейских подтвердились в медицинском учреждении. Тест на состояние опьянения показал содержание опиатов и амфетамина в организме мужчины", - говорится в сообщении.
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Патрульные составили на водителя протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Также у мужчины изъяли водительское удостоверение, а вместо него выдали временное разрешение на право управления транспортным средством.
Во время патрулирования на одной из улиц Львова патрульные обнаружили автомобиль такси Opel Astra, который был припаркован с нарушением правил дорожного движения. За рулем такси находился нетрезвый водитель, содержание алкоголя крови в 16 раз превышало норму.
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