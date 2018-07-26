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четверг, 26 июля 2018 18:10

Патрульные поймали водителя троллейбуса под наркотиками

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  В Тернополе водитель троллейбуса находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Фото: Патрульная полиция
В Тернополе водитель троллейбуса находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Фото: Патрульная полиция

Во время проверок перевозчиков в Тернополе патрульные полицейские остановили водителя троллейбуса, который перевозил людей в состоянии наркотического опьянения.

В его крови обнаружили опиаты и амфетамин, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в регионе.

"Инспекторы заметили признаки наркотического опьянения у водителя троллейбуса. Подозрения полицейских подтвердились в медицинском учреждении. Тест на состояние опьянения показал содержание опиатов и амфетамина в организме мужчины", - говорится в сообщении.

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Патрульные составили на водителя протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Также у мужчины изъяли водительское удостоверение, а вместо него выдали временное разрешение на право управления транспортным средством.

 

Во время патрулирования на одной из улиц Львова патрульные обнаружили автомобиль такси Opel Astra, который был припаркован с нарушением правил дорожного движения. За рулем такси находился нетрезвый водитель, содержание алкоголя крови в 16 раз превышало норму.

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