Патриарх Варфоломей благословил украинцев

Варфоломей уехал из Украины. Фото: Украинская правда

Вселенский Патриарх Варфоломей перед отъездом из Украины благословил жителей нашего государства.

"Патриарх попрощался с Украиной. "Спасибо и благословение всем!" -в Фейсбуке написал представитель Православной церкви Украины архиепископ Евстратий Зоря.

Варфоломей принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости; выступил на IV Международном волонтерском и ветеранской форуме "Украина 30. Защитники"; почтил память погибших защитников Украины и жертв Голодомора. Кроме того, Вселенский патриарх провел в Софийском соборе литургию с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием; встретился с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, а на память о своем визите в Украину посадил вместе с религиозными деятелями клены в столичном парке "Владимирская горка".

Варфоломей встретился также с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

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Блаженнейший Митрополит Епифаний во время речи в Святой Софии после совместной с Вселенским Патриархом Варфоломеем Божественной Литургии подчеркнул, что нынешний визит Вселенского Патриарха войдет в историю как первый визит в независимой автокефальной церкви Украины.