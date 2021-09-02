Пассажирские поезда прибудут с опозданием на 2-5 ч.

Из-за погодных условий и технических сбоев множество поездов придут с опозданием.
Об этом сообщила Укрзализныця.
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Некоторые поезда задержатся на 40 мин., другие же - на 5 ч. Укрзализныця принесла извинения пассажирам за неудобства.
С задержкой прибудут такие поезда:
№274 Одесса - Черновцы - задержка составляет 5 ч. 10 мин.;
№82 Киев - Ужгород - 3 ч. 40 мин.;
№136 Белгород-Днестровский - Черновцы - 2 ч. 10 мин.;
№49 Киев - Трускавец - 2 ч.;
№791 Кременчуг - Киев - 1 ч. 40 мин.;
№12 Одесса - Львов - 1 ч. 10 мин.;
№108 Одесса - Ужгород - 1 ч.;
№38 Запорожье - Киев - 1 ч.;
№26 Одесса - Рахов - 40 мин.;
№11 Львов - Одесса - 40 мин.
Укрзализныця представила обновленные плацкартные вагоны на выставке подвижного состава в Киеве. В новых вагонах есть шторы, которые отделяют определенные места. У каждого места есть розетка и светильник. Обустроили специальное отверстие для подачи свежего воздуха. Вверху установили экран с кнопкой вызова проводника и демонстрации скорости поезда и карты местности.
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