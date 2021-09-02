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четверг, 02 сентября 2021 09:58

Пассажирские поезда прибудут с опозданием на 2-5 ч.

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Пассажирские поезда прибудут с опозданием на 2-5 ч.
Поезда прибудут с опозданием. Фото: ukrinform.ua

Из-за погодных условий и технических сбоев множество поездов придут с опозданием.

Об этом сообщила Укрзализныця.

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Некоторые поезда задержатся на 40 мин., другие же - на 5 ч. Укрзализныця принесла извинения пассажирам за неудобства.

С задержкой прибудут такие поезда:

№274 Одесса - Черновцы - задержка составляет 5 ч. 10 мин.;

№82 Киев - Ужгород - 3 ч. 40 мин.;

№136 Белгород-Днестровский - Черновцы - 2 ч. 10 мин.;

№49 Киев - Трускавец - 2 ч.;

№791 Кременчуг - Киев - 1 ч. 40 мин.;

№12 Одесса - Львов - 1 ч. 10 мин.;

№108 Одесса - Ужгород - 1 ч.;

№38 Запорожье - Киев - 1 ч.;

№26 Одесса - Рахов - 40 мин.;

№11 Львов - Одесса - 40 мин.

Укрзализныця представила обновленные плацкартные вагоны на выставке подвижного состава в Киеве. В новых вагонах есть шторы, которые отделяют определенные места. У каждого места есть розетка и светильник. Обустроили специальное отверстие для подачи свежего воздуха. Вверху установили экран с кнопкой вызова проводника и демонстрации скорости поезда и карты местности.

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