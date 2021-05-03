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понедельник, 03 мая 2021 05:30

Пасхальные богослужения в Украине: в полиции рассказали о нарушениях

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Пасхальные богослужения в Украине: в полиции рассказали о нарушениях
В результате составлено пять административных протоколов. Фото: Нацполиция

Ночные и утренние богослужения в Украине прошли без происшествий. Об этом сообщает Нацполиция Украины в Facebook.

В ведомстве отметили, что порядок во время богослужений обеспечивало более 30 тысяч правоохранителей, военнослужащих Национальной гвардии Украины, курсантов ведомственных учреждений МВД и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Во время богослужений большинство граждан придерживалась карантина", - подчеркнули в НПУ.

В то же время в полицию поступило 35 сообщений о возможных карантинных нарушениях: в Киевской области - семь, в Киеве - шесть, в Винницкой и Харьковской областях - по четыре, в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской - по пять, в Ровенской - два и по одному в Волынской, Житомирской и Черкасской областях.

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"Наибольшее число зафиксированных нарушений связанны с несоблюдением верующими дистанции или отсутствием защитных масок, - 16", - отмечают правоохранители.

Также полицейские зафиксировали восемь конфликтов во время проведения религиозных служб, пять инцидентов, связанных со священнослужителями, четыре другие административных правонарушениях и одно хулиганство.

"В итоге составлено пять административных протоколов", - добавили в НПУ.

2 мая православная церковь отмечает один из самых важных праздников для христиан - Воскресение Христово. Этот праздник также называют Пасха или Великдень. Начинается праздник в полночь, когда на всенощной службе в храме объявляют, что Христос воскрес. Служба длится несколько часов и завершается на рассвете. Тогда в храмах освящают куличи и пасхальные яйца - писанки и крашанки. Таким образом церковь символически благословляет верующих потреблять скоромную пищу, которая была запрещена целых 40 дней - в течение Великого поста.

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03
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