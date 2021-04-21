Пасха 2021: сколько будем иметь выходных

На Пасху украинцы будут отдыхать четыре дня. Фото: pixabay.com

В этом году праздник Пасхи будет отмечаться 2 мая. Поскольку праздник традиционно совпадает с выходным, полученный благодаря ему дополнительный день для отдыха переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Днем ранее, 1 мая, отмечается День труда, который также является официальным выходным днем. В 2021 году это будет в субботу, поэтому выходной переносится на ближайший рабочий день. Учитывая это, понедельник, 3 мая, – выходной. Итак, третий месяц весны начнется длительным уик-эндом - с 1 по 4 мая.

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Еще один дополнительный выходной этого месяца принесет День победы, который отмечается 9 мая. Выходными будут 8, 9 и 10 мая.

Всего в мае 2021 украинцы будут отдыхать 13 дней. 18 дней будут рабочими.

На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году не будет, сообщил народный синоптик Леонид Горбань. А потому не стоит ждать тепла в последний месяц весны.