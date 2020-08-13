"Партии потащили на себя одеяло, но и взяли ответственность" - Айвазовская о новом Избирательный кодекс

Ольга Айвазовская: Сейчас разрабатывают новую редакцию закона о политических партиях. Планируют принять зимой. Фото: Тарас Подолян

Доверие к партиям как институтам достигает минус 55 процентов, по данным Фонда "Демократические инициативы". Меньше в Украине доверяют разве российским средствам массовой информации. Но есть шансы, что после местных выборов это изменится.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит председатель правления общественной организации "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Сейчас разрабатывают новую редакцию закона о политических партиях. Планируют принять зимой. На уровне процедур включает социальные лифты. Политсилы станут прозрачными для общества и собственных представителей. Например, четко будет регламентировано вопросы этического кодекса. От этого зависят внутрипартийные контакты, а также с бизнесменами, другими политиками, спонсорами. Будут публичные съезды. Часто партии проводят конференции, где участники голосуют за списки, которых не видели. Должны появиться предохранители", - объясняет експертка.

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По ее словам, выборы побуждают к работе с кадрами.

"Партии потащили на себя одеяло, но и взяли ответственность. Монополия должна иметь смысл и пользу. Если партии не покажут себя, их отстранят от политических процессов на следующий же избирательный цикл", - добавляет координаторка ОПОРЫ.

Полное интервью с Ольгой Айвазовской читайте в журнале "Країна" от 13 августа.

По новому избирательному законодательству местные выборы будут проходить по пропорциональной партийной системе в населенных пунктах, где избирателей больше, чем 10000.