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суббота, 15 августа 2020 20:23

Парламент не решил крайне важный вопрос о местных выборах

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Парламент не решил крайне важный вопрос о местных выборах
Ольга Айвазовская: Депутаты не захотели обсудить укрупнения районов со всеми заинтересованными сторонами. Думали, достаточно нарисовать границы и ткнуть пальцем в центр. Фото: Тарас Подолян

Неизвестно, какие выборы объявят на уровне районов. Сейчас это является большой проблемой.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит председатель правления общественной организации "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Есть постановление о назначении очередных местных. Оно распространяется на старые административно-территориальные единицы. Декларирует, что очередные выборы проходят там, где не будут назначены новые. Они уже касаются недавно укрупненных районов. До сих пор нет ответа для районных советов, или это будут первые или очередные выборы? Какой -то уполномоченный орган должен сообщить ЦИК. Комиссия не может действовать без этого", - объясняет експертка.

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По ее словам, дедлайн на принятие решения - середина августа, за 70 дней до выборов.

"А парламент не работает. Надеюсь, ЦИК обратится к правительству относительно уточнения. Рада вовремя не определила полномочия советов укрупненных районов. Партии не имеют мотивов выставлять туда кандидатов, не знают, что там делать. А за каждого в списке политсила оплатить денежный залог.
Депутаты не захотели обсудить укрупнения районов со всеми заинтересованными сторонами. Думали, достаточно нарисовать границы и ткнуть пальцем в центр. Некоторые считают, что райсоветы не нужны. Но их существование прописано в Конституции. Нельзя не проводить там выборы. Надо организовать информационную кампанию, рассказать об их полномочиях. Или внести изменения в Основной закон и ликвидировать районные советы", - добавляет координаторка ОПОРЫ.

Полное интервью с Ольгой Айвазовской читайте в журнале "Країна" от 13 августа.

Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября.

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Дата
15
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