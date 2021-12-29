Парень поставил себе 18 прививок от Covid-19: ему обещали путевку на море

В Украине молодому человеку поставили 18 уколов вакциной. Фото: BBC

Украинец может стать мировым рекордсменом по количеству вакцин от коронавируса.

Парень принял 18 доз вакцин и хотел сделать еще больше. В его выписке все существующие виды вакцин от Covid-19 в Украине, говорится в сюжете программы "Гроші" на телеканале "2+2".

По словам парня, его семейный врач пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице, а после 20 вакцинаций - путевку на отдых.

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В мире это не первый подобный случай. В Колумбии мужчина сделал 7 доз Covid-вакцин от четырех разных производителей. Но он это сделал просто для хайпа. При этом министр охраны здоровья Колубмии заявил, что у мужчины проблемы с психикой. В Новой Зеландии мужчина сделал 10 вакцинаций от коронавируса за один день. Начато расследование.