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"Парализовало нижнюю часть тела" - мать умоляет о помощи на реабилитацию дочери

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Автор: Фото предоставлено Натальей Храпийчук
  У 8-летней Оли Храпийчук из поселка Сахкамень Каменец-Подольского района Хмельницкой после операции произошел центральный нижний парапарез. Стоимость реабилитации составляет около 100 тыс.грн.
У 8-летней Оли Храпийчук из поселка Сахкамень Каменец-Подольского района Хмельницкой после операции произошел центральный нижний парапарез. Стоимость реабилитации составляет около 100 тыс.грн.

8-летняя Оля Храпийчук из поселка Сахкамень Каменец-Подольского района Хмельницкой требует послеоперационной реабилитации. Два года назад у нее обнаружили гнойный туберкулез костей грудного отдела. Осложнением стал центральный нижний парапарез. На курс реабилитации требуется около 100 тыс.грн.

"В доченьки все началось с болей в спине. Изменилась осанка, стала нагибаться вперед. Обнаружили перелом двух грудных позвонков. Мы провели 8 месяцев в "Охматдете". Очередное обследование показало, что у Оли повреждено уже пять позвонков. Произошла деформация костей, которые начали сдавливать легкие и кишечник. Дочь перенесла три операции, - рассказала мать Наталья Храпийчук. - Оли поставили имплант, который будет расти вместе с ней. Его стоимость составляет почти 160 тысяч гривен. Оплатил добрый человек, пожелавший быть не известным. В марте Олю прооперировали. Но после операции произошло осложнения. Парализовало нижнюю часть тела. Поэтому нужна реабилитация. "Охматдет" рекомендовал санаторий "Модричи". Благодаря волонтеру Тарасу Корниенко и неравнодушным людям мы здесь. Врачи говорят, что разрыва спинного мозга нет. Лишь повреждения или контузия, и дают положительные прогнозы. Надеемся, что наша дочь встанет на ножки. Но никто не знает, сколько сеансов восстановления нам понадобится. Поэтому нужно собирать средства на следующий курс. Его стоимость составляет около 100 тысяч гривен. Мы благодарны всем, кто помогает. Верим, что не безразличны люди нас не оставят и в дальнейшем", - рассказала мать Наталья Храпийчук.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 5168 7573 6039 8376 (тетя Олі Храпийчук Дейчук Неля Николаевна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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Дата
27
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