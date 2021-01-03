Папа Римский раскритиковал тех, кто летал в отпуск во время карантина

Папа Римский Франциск раскритиковал тех, кто отправляется на отдых во время жесткого карантина в своих странах. Эти люди, по его мнению, не думали о других в сложное время.

Он отметил, что все эти случаи огорчили его. И призвал приложить больше усилий в новом году для заботы друг о друге. Об этом сообщает Reuters.

"Эти люди не думали о тех, кто оставался дома, об экономических проблемах людей, пострадавших от пребывания в изоляции, о больных. Они думали только о том, чтобы повеселиться в отпуске. Это меня очень расстроило", - заявил Франциск.

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Папа Франциск в рождественском послании призвал страны делиться вакцинами против Covid-19. Папа передал традиционное послание "Городу и миру" с трибуны внутри Ватикана, а не с центрального балкона базилики святого Петра.