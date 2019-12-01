Папа Римский осудил потребительство

Франциск заявил об опасностях общества потребления. Фото: slovoidilo.ua

Папа Римский Франциск призвал противостоять чрезмерному потребительству накануне Рождества

Во время проповеди в воскресенье он назвал потребительство вирусом, который нападает на веру и оскорбляет нуждающихся, сообщает Reuters.

"Когда вы живете ради вещей, вещей никогда не бывает достаточно, жадность нарастает, а другие люди становятся препятствиями в этой гонке", - сказал Франциск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черная пятница: подборка фильмов про моду и шопинг

Со своим заявлением он выступил между "черной пятницей" и "киберпонедельником". В этом году онлайн-продажи в США достигли $7,4 млрд в "черную пятницу", что почти на 20% больше, чем в прошлом году.

Уже несколько лет в Украине пытаются ввести новую традицию: вместе с США и миром отмечать черную пятницу - день массовых распродаж. Информацию о акционных скидках и услугвх, приуроченные к этому дню, действительно активно распространяются в Украине. Правда, часто это - лишь приманка для опрометчивых покупателей.