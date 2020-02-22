Панику в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы - СМИ

Сергей Чередниченко спровоцировал панику в Новых Санжарах. Фото: Poltava.to

Соратник Ильи Кивы и поклонник пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Чередниченко раньше власти сообщил о прибытии в Новые Санжары эвакуированных из Китая украинцев и спровоцировал панику среди местных жителей, которая привела к протестам и столкновениям с силовиками. Об этом в своем Facebook сообщил независимый расследователь из Полтавы Игорь Гавриленко.

"Кто сеял панику? Обратите внимание на даты 19 февраля, 10:00, Сергей Чередниченко пишет пост о санатории в Новых Санжарах", – написал он.

Также отметил: "При этом Олег Синегубов, глава Полтавской ОГА, узнал, что украинцев из Китая разместят в Санжарах, только сегодня, 20 февраля, утром – в 7 часов".

В поселке Новые Санжары Полтавской произошли столкновения из-за заселения в тамошний медицинский центр Национальной гвардии эвакуированных из Китая украинцев. Местные сначала перекрыли все въезды в райцентр. Затем агрессивно настроенные граждане бросали в автобусы и в полицейских камнями. В одном из автобусов, которые везли эвакуированных из Ухань граждан в медсанаторий Новых Санжар, была 8-летний ребенок. Полиция задержала 24 протестующих. Правоохранители будут круглосуточно усиленно патрулировать райцентр, там сосредоточен резерв для реагирования на ситуацию.