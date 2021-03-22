Пациенты с Covid-19 лежат в коридорах: показали фото

В больницах Николаева не осталось свободных палат для больных коронавирусом. Пациентов размещают прямо в коридорах.

Об этом сообщило издание НикВести и опубликовало фото из коридора Covid-отделения городской больницы №3. На нем видно, что кровати для больных разместили вдоль стены. Некоторым вместо тумбочки для вещей поставили стулья.

Автор: nikvesti.com В больницах Николаева пациентов Covid-19 с размещают в коридорах

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В больницах №1 и №5 ситуация еще хуже, по информации журналистов.

По состоянию на утро 21 марта Николаевская городская больница №3 была заполнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Областная инфекционная больница заполнена на 100%, согласно информации информационно-аналитической системы ГП "Медицинские закупки Украины".

В Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин, поскольку город в шаге от красной зоны. Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА. Более строгие карантинные ограничения будут действовать в рамках оранжевой зоны до 4 апреля включительно.