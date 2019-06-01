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суббота, 01 июня 2019 18:59

Озвучили шокирующую статистику о погибших на водоемах

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Озвучили шокирующую статистику о погибших на водоемах
С начала года в Украине на водоемах утонуло 274 человека. Фото: Pik.ua

В Украине с начала 2019 года на водоемах погибли 274 человека, среди них 25 детей. При этом были спасены 138 человек, в том числе 20 детей.

Самой распространенной причиной гибели на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и ​​переоценка собственных возможностей. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде: отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах, не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра вблизи воды и не позволять им самостоятельно посещать ставки и реки, не заплывать далеко, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

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В Житомире 15-летний подросток вытащил из реки двух детей. Школьник был свидетелем того, как 2-летняя девочка и ее 4-летний брат прыгнули в воду и их начало сносить течением. Парень не колеблясь бросился в реку и спас детей.

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