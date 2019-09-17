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вторник, 17 сентября 2019 19:57

Отсутствие защиты прав интеллектуальной собственности вредит экономике Украины – СМИ

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Отсутствие защиты прав интеллектуальной собственности вредит экономике Украины – СМИ
Фото: "Колегіум"

В стране – огромное количество медицинских препаратов-двойников. Какие лекарства настоящие? И что не так с другими? Журналисты программы "Гроші" телеканала "1+1" провели расследование, чтобы выяснить, какие медицинские скандалы на слуху в Украине, и как они влияют на экономику страны.

В репортаже упоминается битва за торговую марку (ТМ) "Корвалол", права на которую принадлежат компании "Фармак". "В Украине рынок "Корвалола" около 100 млн гривен. Это стабильный рынок", - говорит в репортаже юрист, директор по правовому обеспечению "Фармак" Дмитрий Таранчук. 100 млн гривен в год приносит "Корвалол", большие деньги, но вопрос – чьи?

Авторы репортажа сообщили: 15 лет война за ТМ "Корвалол" ведется компаниями "Фармак" и "Дарница", сообщают "Українські новини".

"Отправляем запросы на заводы. Первыми отвечают на "Фармаке". "Регистрация какого-либо обозначения, которое похоже до степени смешения с обозначением "Корвалол" – нарушение прав интеллектуальной собственности компании "Фармак", и поэтому мы обратились в суд для защиты своих прав. Оба дела рассматриает Хозсуд Киева", - сообщил Таранчук.

По данным журналистов, изготавливать "Корвалол" начали в 1959 году на заводе им. Ломоносова – сегодня это предприятие "Фармак". В 1996 году завод зарегистрировал ТМ "Корвалол". Но то же самое сделала компания "Дарница" бизнесмена Глеба Загория. В 2005 году фирма внесла в реестр название "Корвалол-Дарница".

"Мы считаем, что регистрация выдана с нарушением требований законодательства, и оспариваем ее в суде", - отметил Таранчук.

Первый раунд судебный баталий начался в 2005 году и закончился в 2010 году, закончился поражением "Фармака" - из-за продажных судов, которые приняли решения в пользу "Дарницы", - подчеркнули авторы расследования программы "Гроші".

Руководитель проекта "Открытый суд" Станислав Батрин уверен: интеллектуальная собственность в Украине не защищена. Авторы репортажа подтверждают избирательность украинских судов историей журнала Forbes в Украине: даже после решения Международного Арбитражного суда Нью-Йорка в 2016 году, которым бизнесмену Курченко было запрещено использование марки Forbes, журнал издавался и продавался аж до 2017 года.

"Сегодня могут регистрироваться торговые марки в Украине, которые почти соответствуют международным. Мы имеем очень негативный имидж в глазах инвесторов", - уверен Батрин.

В репортаже отмечают: "Дарница" в 2016 году начала выпускать "Корвалол" снова.

"Все действия по защите торговой марки "Фармак" начал в 2017 году, когда обратились в суд с иском об отмене торговой марки "Корвалол-Дарница", - отметил Таранчук.

В репортаже программы подчеркнули: произошла просто кража известного бренда лекарственного препарата "Дарницей" у компании "Фармак". Журналистам отказали в проведении интервью с компанией "Дарница", но прислали отписку, в которой проинформировали, что для препарата "Корвалол-Дарница" не используют маркетинговые наработки компании "Фармак", а еще, что выступают за здоровую конкуренцию.

Журналисты уверены: прецеденты использования чужих марок, подобно тому, как "Дарница" использует ТМ "Корвалол" компании "Фармак", демонстрируют международному сообществу, что украинское правосудие дорогое и медленное, а рынок живет по законам "дикого запада". Получается, что отсутствие инвестиций, причиной которых является и продажная судебная система, и отсутствие защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, ведет к отсутствию роста экономики.

"Если бы мы в этом году получили не 2 млрд долларов, а 10 млрд долларов, то это дало бы дополнительно 5 п.п. к нашему ВВП", - сказал советник президента Украины Олег Устенко.

Авторы репортажа уверены: дополнительные 5% ощутил бы на себе каждый украинец. Пойдет ли новая власть далее заявлений? Слова звучат правильные, ждем действий, - резюмировали журналисты в репортаже программы "Гроші".

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