Отстранят от служебных обязанностей полковника, который говорил об интеграции с россиянами

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 153
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 684
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 423
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2709
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 8901
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2043
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4950
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2232
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
8
3
6
14
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
&quot;Красные линии для Зе&quot;: На Майдане собрались на всеукраинское вече
"Красные линии для Зе": На Майдане собрались на всеукраинское вече
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Видео
Все видео
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Украинский полковник хотел интегрироваться с россиянами
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Российский рэпер нецензурно высмеял трагедии в Одессе в день траура
Российский рэпер нецензурно высмеял трагедии в Одессе в день траура
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 684
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2205
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10602
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2700
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2835
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
13 декабря 2019
Просмотров: 63
Внутрішня гігієна
Еліза Дулітл, ключова героїня п'єси "Пігмаліон" Бернарда Шоу, під час свого перетворення з простолюдинки на леді стикається з грандіозним бар'єром. ...
пятница, 13 декабря 2019 18:30

Отстранят от служебных обязанностей полковника, который говорил об интеграции с россиянами

1 Комментировать
Отстранят от служебных обязанностей полковника, который говорил об интеграции с россиянами
Военная служба правопорядка проведет расследование по поводу Ноздрачева. Фото: Zaxid.net

Военная служба правопорядка проведет служебное расследование относительно высказываний полковника Алексея Ноздрачева об интеграции с россиянами.

"На время проведения служебного расследования начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка в ВСУ в Facebook.

Приказ о проведении проверки выдал начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За пропагандистами из России будет следить СБУ

Алексей Ноздрачев заявил, что украинская армия готова к интеграции и сотрудничества с боевиками на Донбассе и вооруженными силами Российской Федерации.

12 декабря около 22.00 пресс-служба Генерального штаба ВСУ отреагировала на слова Ноздрачева. В Генштабе подчеркнули, что оценочные суждения полковника Ноздрачева являются его частной политической позицией и не отражают взглядов армейского командования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отстранят от служебных обязанностей полковника, который говорил об интеграции с россиянами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Российских пропагандистов не пустили в Украину

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 77653
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 15939
Украинский футболистка снялась топлесс
Украинский футболистка снялась топлесс 1 Просмотров: 10557
Гороскоп для Скорпиона на 2020 год: почему придется отказаться от отпуска
Гороскоп для Скорпиона на 2020 год: почему придется отказаться от отпуска
 Просмотров: 8505
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
10
 Просмотров: 7029
Общество
Российских пропагандистов не пустили в Украину
Российских пропагандистов не пустили в Украину
 Просмотров: 99
В полиции открестились от обыска квартиры Мухарского
В полиции открестились от обыска квартиры Мухарского 1 Просмотров: 603
Посчитали стоимость новогоднего стола 2020-го
Посчитали стоимость новогоднего стола 2020-го Просмотров: 828
Гороскоп на 2020 год для Стрельца: астролог назвала наиболее удачные месяцы
Гороскоп на 2020 год для Стрельца: астролог назвала наиболее удачные месяцы
 Просмотров: 468
Суд признал виновным главу НАБУ Сытника. Оштрафовали на 3400 грн
Суд признал виновным главу НАБУ Сытника. Оштрафовали на 3400 грн 1 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
2
Зеленский дал интервью телеканалу "Россия-1"
Голосов: 47547
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua