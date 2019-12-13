Отстранят от служебных обязанностей полковника, который говорил об интеграции с россиянами

Военная служба правопорядка проведет расследование по поводу Ноздрачева. Фото: Zaxid.net

Военная служба правопорядка проведет служебное расследование относительно высказываний полковника Алексея Ноздрачева об интеграции с россиянами.

"На время проведения служебного расследования начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка в ВСУ в Facebook.

Приказ о проведении проверки выдал начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

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Алексей Ноздрачев заявил, что украинская армия готова к интеграции и сотрудничества с боевиками на Донбассе и вооруженными силами Российской Федерации.

12 декабря около 22.00 пресс-служба Генерального штаба ВСУ отреагировала на слова Ноздрачева. В Генштабе подчеркнули, что оценочные суждения полковника Ноздрачева являются его частной политической позицией и не отражают взглядов армейского командования.