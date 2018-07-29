Отравлением Скрипалей занимались две группы россиян - Скотланд -Ярд

Скрипалей отравили две группы россиян Фото: Радіо Свобода

Полиция Великобритании заявила, что за покушением на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоят две группы из России, пишет The Mirror со ссылкой на источник в следственных органах.

Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество Новичок в Великобританию, а другая - осуществила отравления. Сейчас антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию.

Следователи также пришли к выводу, что емкость с веществом, которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс. Замаскированный под духи флакон был запечатан. При этом такой флакон можно купить только в России, сказал источник.

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Также следователи опасаются того, что использованная емкость с Новичком может все еще находиться в Великобритании, что представляет потенциальную угрозу для жителей.

Как сообщал Daily Mail, в следственных органах появилась фотография ключевого свидетеля по этому делу.

Кроме того, правоохранители собирают информацию о женщине, которая могла стоять за атакой.

Ранее телеканал CNN сообщал, что британской полиции удалось установить двоих подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эти люди покинули Великобританию на коммерческом рейсе сразу после атаки.

По данным телеканала, информацию об их вылете передали "в закодированном сообщении в Москву" после отравления. Это сообщение удалось перехватить британской базе на Кипре.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения. В ответ на отравление Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО. Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.