Отравлением Скрипалей занимались две группы россиян - Скотланд -Ярд

 
Ексклюзивы
1/5
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
2 Просмотров: 3087
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
2 Просмотров: 1089
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5679
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 8847
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 3789
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 837
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1494
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1656
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 15768
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4671
Фото
Все фото
6
15
7
4
5
Донецкий пожарный открыл бургерну на Черниговщине
Донецкий пожарный открыл бургерну на Черниговщине
Под &quot;Марусю&quot; и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
Обнародовали программу фестиваля Бандерштат-2018
Обнародовали программу фестиваля Бандерштат-2018
&quot;Пришлось держаться за стены&quot; - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Видео
Все видео
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой
Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой
Онлайн-трансляция крестного хода в Киеве
Онлайн-трансляция крестного хода в Киеве
Американская группа показала новый клип, снятый в Киеве
Американская группа показала новый клип, снятый в Киеве
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2259
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 531
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4833
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1062
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4905
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
Просмотров: 999
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
воскресенье, 29 июля 2018 13:02

Отравлением Скрипалей занимались две группы россиян - Скотланд -Ярд

1 Комментировать
Отравлением Скрипалей занимались две группы россиян - Скотланд -Ярд
Скрипалей отравили две группы россиян Фото: Радіо Свобода

Полиция Великобритании заявила, что за покушением на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоят две группы из России, пишет The Mirror со ссылкой на источник в следственных органах.

Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество Новичок в Великобританию, а другая - осуществила отравления. Сейчас антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию.

Следователи также пришли к выводу, что емкость с веществом, которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс. Замаскированный под духи флакон был запечатан. При этом такой флакон можно купить только в России, сказал источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Племянница Скрипаля получила работу на российском пропагандистском канале

Также следователи опасаются того, что использованная емкость с Новичком может все еще находиться в Великобритании, что представляет потенциальную угрозу для жителей.

Как сообщал Daily Mail, в следственных органах появилась фотография ключевого свидетеля по этому делу.

Кроме того, правоохранители собирают информацию о женщине, которая могла стоять за атакой.

Ранее телеканал CNN сообщал, что британской полиции удалось установить двоих подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эти люди покинули Великобританию на коммерческом рейсе сразу после атаки.

По данным телеканала, информацию об их вылете передали "в закодированном сообщении в Москву" после отравления. Это сообщение удалось перехватить британской базе на Кипре.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

В ответ на отравление Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

nv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отравлением Скрипалей занимались две группы россиян - Скотланд -Ярд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Бен Аффлек изменил жене с няней их детей

На целый том "Властелина колец" у издателя не хватило бумаги

Триумфальную арку строили 30 лет

Самое читаемое
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
38
 3 Просмотров: 124181
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 7 Просмотров: 56692
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 5 Просмотров: 30662
Роналду получит 2 года тюрьмы и штраф €19 млн
Роналду получит 2 года тюрьмы и штраф €19 млн Просмотров: 21747
Каким будет курс доллара к концу года - прогноз
Каким будет курс доллара к концу года - прогноз Просмотров: 13131
Общество
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
 3 Просмотров: 1458
В виртуальной реальности воссоздали решающий день Майдана
В виртуальной реальности воссоздали решающий день Майдана Просмотров: 1026
Вы - элита: Украина отмечает День Сил специальных операций
Вы - элита: Украина отмечает День Сил специальных операций 1 Просмотров: 216
Разрушены 25 комнат - обвалился аграрный техникум
Разрушены 25 комнат - обвалился аграрный техникум Просмотров: 459
Знойный июль поставил 118 рекордов во всем мире
Знойный июль поставил 118 рекордов во всем мире Просмотров: 324
Больше всего комментируют
21
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
14
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
8
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета
7
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
5
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
Голосов: 22529
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua