Отравление в ресторанах Харькова: появились новые подробности

Количество пострадавших от отравления людей возросло до 34 человек. Фото: news

В Харькове до 34 человек возросло количество отравившихся в двух местных ресторанах.

Среди пострадавших 12 детей, сообщает директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"22 взрослых и 12 детей. Все средней тяжести - кто-то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой. Также специалисты опасаются, что количество отравлений может расти", - заявил он.

Оба ресторана, в которых вероятно отравились люди, были закрыты для дезинфекции.

"Со второй половины дня оба ресторана не работают, там проведена дезинфекция, отобраны пробы всех продуктов", - отметил Сидоренко.

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При этом в Госпродпотребслужбе "настоятельно рекомендуют" обоим ресторанам закрыться до окончания эпидемического расследования.

В то же время Нацполиция Харьковской области по факту отравления людей открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

В Харькове массово отравились люди. 25 человек попали в больницу. У всех одинаковые симптомы - желудочно-кишечные расстройства.