Отравление в ресторанах Харькова: появились новые подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 450
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 261
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 765
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 477
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 576
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1017
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 846
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1809
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 927
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 459
Фото
Все фото
11
10
6
4
6
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
В Чернобыльской зоне заметили пернатое &quot;привидение&quot; с &quot;рубиновым&quot; глазом
В Чернобыльской зоне заметили пернатое "привидение" с "рубиновым" глазом
Украинские военные медики получили сертификат НАТО - впервые его дали не члену Альянса
Украинские военные медики получили сертификат НАТО - впервые его дали не члену Альянса
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
Видео
Все видео
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке
"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке
Показали украинский беспилотник-стелс
Показали украинский беспилотник-стелс
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 369
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 333
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 765
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 576
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2790
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 162
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
четверг, 17 июня 2021 21:04

Отравление в ресторанах Харькова: появились новые подробности

  Комментировать
Отравление в ресторанах Харькова: появились новые подробности
Количество пострадавших от отравления людей возросло до 34 человек. Фото: news

В Харькове до 34 человек возросло количество отравившихся в двух местных ресторанах.

Среди пострадавших 12 детей, сообщает директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"22 взрослых и 12 детей. Все средней тяжести - кто-то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой. Также специалисты опасаются, что количество отравлений может расти", - заявил он.

Оба ресторана, в которых вероятно отравились люди, были закрыты для дезинфекции.

"Со второй половины дня оба ресторана не работают, там проведена дезинфекция, отобраны пробы всех продуктов", - отметил Сидоренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восемь студентов отравились неизвестным веществом. Трое - в реанимации

При этом в Госпродпотребслужбе "настоятельно рекомендуют" обоим ресторанам закрыться до окончания эпидемического расследования.

В то же время Нацполиция Харьковской области по факту отравления людей открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

В Харькове массово отравились люди. 25 человек попали в больницу. У всех одинаковые симптомы - желудочно-кишечные расстройства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отравление в ресторанах Харькова: появились новые подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

The New York Times написали статью об украинском гимне

Імператріця померла народжуючі 14-ту дитину

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 14229
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 5373
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 5040
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 4788
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3474
Общество
Суд завершил заслушивать все доказательства по делу MH17
Суд завершил заслушивать все доказательства по делу MH17 Просмотров: 18
Засуха может стать новой пандемией: в ООН бьют тревогу
Засуха может стать новой пандемией: в ООН бьют тревогу Просмотров: 369
На популярном украинском курорте завелись опасные бактерии
На популярном украинском курорте завелись опасные бактерии Просмотров: 477
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
 Просмотров: 1170
Как пятичасовой рабочий день влияет на производительность - интересные факты
Как пятичасовой рабочий день влияет на производительность - интересные факты Просмотров: 171
Больше всего комментируют
10
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
1
Раскол в "Голосе": требуют исключения Рудик, 10 депутатов создали собственное объединение
1
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
Голосов: 56478
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть