Отравление в Харькове: число пострадавших растет

В Харькове продолжает расти количество отравившихся суши в одном из местных ресторанов.

Сейчас количество пострадавших составляет 85, из них - 18 детей. Об этом сообщает Depo.Харьков.

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"За медицинской помощью после употребления блюд из ресторанов "Якитория" и "Мафия" обратились 85 человек. 81 человека госпитализировали, четверо находится на амбулаторном лечении", - информирует директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.

17 июня 2021 стало известно об отравлении в Харькове, по меньшей мере, 30 человек. С признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 29 человек.

На утро 18 июня количество госпитализированных после употребления блюд, в том числе суши, в ресторанах "Мафия" и "Якитория", составила 38 взрослых и 16 детей.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 (нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними).



