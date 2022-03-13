Отправились в ад: ВСУ "покрошили" очередных командиров оккупантов

Украинские военные продолжают уничтожать командиров и солдат оккупантов.

За последние дни ВСУ ликвидировали командира 247-го десантно-штурмового полка РФ Дмитрия Чернышева, старшего лейтенанта российской армии Александра Лазаренко, лейтенанта Дмитрия Чернакова из Архангельской области и Максима Суслопарова из Кировской области.

"Заблудились на "учениях", но уже правильно вернулись домой", - написал в своем телеграмм канале офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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Он выложил фотографии ликвидированных оккупантов.

Фото: https://t.me/a_shtirlitz

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.