Отмывать или платить компенсацию: украинцы отреагировали на протесты у ОП

Украинцы не поддерживают акции в честь Стерненка. Фото: УНИАН

65% опрошенных украинцев считают, что участников акции, которые повредили здание Офиса президента, надо заставить убирать или платить компенсацию за убытки.

43% респондентов не поддерживают протестные акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненка, пишет "Рейтинг".

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23% украинцев поддерживают протесты, но не хотят принимать в них участие, 4% поддерживают и готовы участвовать. Безразлично к этому относятся 21% опрошенных.

74% респондентов слышали об акции в поддержку Стерненка, из-за которой повреждено здание ОП. Четверть опрошенных ничего не знают об этом. Поддержали действия протестующих лишь 14%, не поддержали - 70%. 20% считают, что против активистов нужно завести уголовные дела, вплоть до заключения. Лишь 9% считают, что не стоит на это реагировать.

20 марта вечером на ул. Банковой во время акции "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.