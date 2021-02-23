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вторник, 23 февраля 2021 08:33

Откуда украинцы узнают новости - опрос

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51% украинцев отдают предпочтение интернету в качестве источника информации, тогда как телевидению - 44%.

Радио и прессе предпочтение отдают лишь 2% жителей Украины, свидетельствуют данные опроса компании Research&Branding Group.

Автор: rb.com.ua
 

В этом году впервые количество украинцев, читающих новости в сети, превысило число тех, кто смотрит их на телевидении. При этом лишь 25% респондентов не используют каналы мессенджеров в качестве источника информации.

Пользователями Facebook являются 59% жителей Украины. В топ-3 самых популярных соцсетей входят также YouTube и Instagram. Стремительно наращивает свою популярность Telegram, число пользователей которого с 2018 года выросло в 3 раза. Каждый 20-й украинец есть в Twitter.

Автор: rb.com.ua
 

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51% украинцев поддерживают переход сферы обслуживания на государственный язык. Против обслуживания на украинском 20% респондентов.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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