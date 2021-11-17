Открыли первый в Украине анонимный кабинет вакцинации

Возможностью могут воспользоваться люди, купившие сертификат. Фото: Reuters

На Закарпатье впервые в Украине открыли анонимную вакцинацию от коронавируса.

Предназначена для людей, купивших сертификат, или для тех, кто по религиозным или семейным причинам не желает разглашать информацию о вакцинации. Вакцинацию можно сделать в анонимном кабинете прививок в медицинском центре Prevention Hospital по улице Восточной, 4/1 в Ужгороде, передает "Захід.нет".

Желающим сделать вакцинацию анонимно будут доступны все виды вакцин, которые есть в Украине.

"Мы будем вести учет по количеству людей, которые получат прививку анонимно, а также будем просить пациентов подписать согласие о прививках перед процедурой, но также анонимно – под псевдонимом. Также должны использовать эти псевдонимы для возможности получения человеком второй дозы прививки", – сказал инфекционист Виктор Петров.

Работники центра не будут осуждать людей.

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"Мы хотим дать шанс этим людям спасти свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье своих близких и защитить себя. Даже если предварительно они совершили ошибки", – добавил Петров.

В Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса полностью привились более 9 млн человек. За прошлые сутки курс иммунизации завершили более 180 тыс. украинцев. Вакцинировали тремя препаратами: Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. С начала вакцинации первую дозу получили 12 445 579 человек, двумя дозами вакцинировали 9 068 241 человека. Всего сделали 21 513 820 прививок.