Откажитесь от кофе и энергетиков - медицинский гороскоп на 17 марта

Берегите голосовые связки. Не пейте холодных напитков. Фото: pixabay.com

17 марта воздержитесь от употребления алкогольных напитков. Не провоцируйте появление язвенных процессов в желудке. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Возможны сбои в работе гормональной системы, - говорит астрологиня. - У женщин нарушится месячный цикл. Берегите голосовые связки. Не пейте холодных напитков. Откажитесь от кофе и энергетиков. Лучше замените их на гимнастику и контрастный душ. Будут беспокоить отеки. Не стоит выбирать новую обувь. Легко будет ошибиться с размером".

Овен

Будут беспокоить изжога и горечь во рту. Повышается кислотность желудка. Могут возникать проблемы с проходимостью желчегонных протоков. Посоветуйтесь с врачом.

Телец

Отнеситесь серьезно к появлению сухого кашля. Пройдите флюорографию. Не допускайте развития легочных заболеваний.

Близнецы

Будут беспокоить ревматические боли. Избегайте длительного контакта с холодной водой. Легко могут возникнуть воспалительные процессы за переохлаждения.

Рак

Передвигайтесь осторожно. Избегайте травм суставов во время тренировок и физической работы. Не поднимайте тяжелого.

Лев

Не пейте холодную воду. Рискуете заболеть ангиной. Горло будет наиболее уязвимым органом.

Дева

Начните курс лечения болезней половых органов. Операции в этот день делать опасно.

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Весы

Начинается период обострения хронических заболеваний. Не игнорируйте советы врача. Ведите здоровый образ жизни. Не пора начинать закаливание.

Скорпион

Будут беспокоить боли в почках. Не переохлаждайте нижнюю часть тела. Так можно спровоцировать развитие пиелонефрита.

Стрелец

Лучший день для проведения профилактики обострения кишечно-желудочных болезней. Тщательно продумайте дневной рацион. Пейте чистую воду в течение суток.

Козерог

Обостряется обоняние. Плохо будут переноситься резкие запахи. Избегайте длительного пребывания в прокуренных помещениях и на загазованных улицах.

Водолей

Будут беспокоить понос и урчание в животе. Не ешьте свежих фруктов и молочных блюд. Пейте чаи из целебных трав.

Рыбы

Ткани тела будут чувствовать кислородное голодание. Не засиживайтесь долго на одном месте. Больше двигайтесь.

17 марта возьмите на себя роль защитника слабых и обиженных. Придерживайтесь данного слова. Любимые, родители и дети будут гордиться вами. Астрологиня назвала знаки, которых ждет невиданный успех.