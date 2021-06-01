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вторник, 01 июня 2021 12:42

Отказаться от кофе и есть мед – что советует астролог 1 июня

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Отказаться от кофе и есть мед – что советует астролог 1 июня
Время освободиться от вредных привычек. Не нарушайте нормального режима питания. Фото: pixabay.com

1 июня ешьте мед. Поддерживайте свой иммунитет с помощью природных компонентов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В результате нарушения режима сна могут возникать синяки под глазами, - говорит астролог. - Они вас не украсят. Косметика окажется бессильной. Ложитесь спать пораньше. Время освободиться от вредных привычек. Не нарушайте нормального режима питания. Будет наблюдаться тенденция к снижению кровяного давления. Гипотоникам следует начать день с тонизирующих процедур. Не стоит слишком часто пить чай или кофе".

Овен

Начните борьбу с вредными привычками. Не отравляйте свой организм. Избегайте пассивного курения.

Телец

Берегите руки от холода. Пользуйтесь порошками и моющими веществами в резиновых перчатках. Избегайте появления трещин на коже рук.

Близнецы

Старайтесь меньше нервничать. Пейте успокоительное. Эмоциональные всплески могут вызывать тахикардию.

Рак

Защемление нервных окончаний между дисками позвоночника повлечет резкие боли. Отложите визит к мануальному терапевту. Погрейте поясницу.

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Лев

Избегайте растяжения суставов и связок. Хорошо разогревайте тело перед началом интенсивных тренировок. Не поднимайте тяжелого.

Дева

Улучшению самочувствия вечером будут способствовать ванночки для ног. Побудьте некоторое время босиком. Не ходите в тесной обуви.

Весы

Будет беспокоить изжога. Меняется кислотность желудочного сока. Соответствующим образом откорректируйте свое питание. Пейте чистую воду.

Скорпион

Обостряются болезни репродуктивных органов. Не делайте абортов. Уделите больше внимания личной гигиене.

Стрелец

Простуда или грипп могут повториться. Берегите себя. Излечивайте последствия заболевания до конца.

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Козерог

Полезными будут занятия бегом. Особенно на свежем воздухе. Ухудшиться самочувствие от длительного пребывания в душных помещениях.

Водолей

Отложите визит к стоматологу. Удаление и протезирование зубов может вызвать воспаление десен.

Рыбы

Ухудшится самочувствие больных железодефицитной анемией. Пополните ежедневный рацион продуктами, богатыми железом.

Астролог сделала подробный прогноз на первый день лета.

Автор: Gazeta.ua
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