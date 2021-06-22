Отцу и двум сыновьям на лечение и обследование нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Натальей Лисоволенко 37-летний Юрий Лисоволенко с Кропивницкого и его сыновья 15-летний Денис и 12-летний Юрий требуют одновременно лечения и обследования. Многодетная семья просит помощи.

37-летний Юрий Лисоволенко с Кропивницкого и его сыновья 15-летний Денис и 12-летний Юрий одновременно требуют лечения и обследования. Отец перенес на позвоночнике три операции, ему требуется длительная реабилитация. Старшему сыну шесть лет лечат перелом левой бедренной кости. Младшему нужна операция кисты Бейкера в голени. Многодетная семья просит помощи.

"У мужа последняя операция была в апреле. В Харькове вкручивали в позвоночник "винты". Укрепляли. Мы только недавно приехали домой. Через месяц надо будет ехать на обследование и лечение. У него вся спина в шрамах. Денис перенес пять операций. Ему удалили кисту на левой ноге, ставили имплант и пластину. Но в бедре набирается жидкость. Пока что в течение трех месяцев надо принимать препараты и обследования. На это надо 7,5 тысяч гривен. В правом колене стоят четыре пластины, блокируют зону роста ноги. Пластины будут снимать, как только обе ноги станут одинаковые по длине. У Юры в колене обнаружили кисту Бейкера. Осложнением может быть тромбофлебит и тромбоз глубоких вен голени. На операцию нужно 25 тысяч гривен. Мы уже дважды откладывали, потому что нет денег. Перенесли на 17 июля. В который раз обращаемся к неравнодушным людям и просим у них посильной помощи. Для нас важна каждая гривна", - рассказала Gazeta.ua Наталья Лисоволенко.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7451 0345 6924 (Лисоволенко Максим Юрьевич).

Карта Сбербанка: 4790 8200 1425 8815 (Лисоволенко Наталья Николаевна), ее контакты: 0 (99) 288 48 15.