От Запада к Югу: Укрзализныця увеличила количество пассажирских поездов

"Укрзализныця" запустила семь дополнительных поездов в самых популярных направлениях

В Украине в связи с дополнительными выходными на время праздников Покрова и Дня защитника "Укрзализныця" запустила семь дополнительных поездов в самых популярных направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО.

"В этом году украинцев будет три выходных дня подряд, поэтому смогут планировать путешествия поездами. В эти дни дополнительные поезда отправятся в самых популярных направлениях - во Львов, Хмельницкого и Одессы", - говорится в сообщении.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 13 и 15 октября с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 13 октября. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковеля в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится о 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 15 октября. Отправление из Киева в 5:27 и прибытия в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд № 779/780 Сумы - Винница курсировать 12, 13 и 14 октября. Отправление из Сум в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08. В обратном направлении - отправление в 13:43 и прибытие в Сумы в 21:33.

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Поезд № 294/293 Хмельницкий - Киев будет курсировать в направлении Киев 12 октября и в Хмельницкий 16 октября. Отправление из Хмельницкого в 13:40 и прибытие в Киев в 18:35. В обратном направлении отправление в 15:21 и прибытие в 20:49.

Поезд № 272 Одесса - Харьков в Одессу осуществит рейсы 11 и 15 октября. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков 8:02.

Поезд № 736 Киев - Запорожье в дополнительные рейсы отправится 13 и 16 октября. Отправление из Киева в 14:47 и прибытие в 22:04. Из Запорожья поезд отправится в 22:58 и прибудет в 6:12.

Укрзализныця может отменить почти 20 пригородных электричек по стране. Вместо них запустят рельсовые автобусы - транспорт, подобный трамвая.