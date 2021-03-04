"От всего материнского сердца" - мать умоляет о помощи на лечение дочери

Автор: Фото предоставлено Еленой Самойленко 9-летняя Надежда Самойленко из Знаменки Кировоградской области лечит саркому Юинга. На лечение, операцию и реабилитацию требуется около $250 тыс.

9-летняя Надежда Самойленко из Знаменки Кировоградской области лечит саркому Юинга. Девочка находится в клинике Турции. На лечение, операцию и реабилитацию требуется около $250 тыс.

"Надя росла активным ребенком. Занималась бальными танцами, снукером, полденсом, рисованием, лепкой. Была участницей школьных мероприятий и спектаклей. В апреле прошлого года начала жаловаться на боль в левой ноге. Из-за карантина мы смогли попасть к врачу в мае. Он заверил: "Так в детей бывает, когда кости растут". В областной больнице сделали снимки различных частей тела, но причины так и не обнаружили. В октябре в Нади на спине мы заметили припухлость. Наши врачи говорили о недостатках развития грудного отдела позвоночника. В столичных институтах поставили диагноз саркому Юинга. Сказали, что опухоль большая и об операции говорить поздно. С декабря мы находимся в клинике Стамбула. Прошли 4 курса химиотерапии. Вместе с 5-м начнется и лучевая. Надю согласились оперировать. На все лечение нужно около 250 тысяч долларов. Благодаря родным, друзьям и неравнодушным людям мы имеем около 60 тысяч. Оставшуюся сумму нужно еще собирать. От всего материнского сердца, прошу помощи у людей. Моя дочь прошла большой путь и мечтает о выздоровлении", - рассказала Gazeta.ua мать Елена Самойленко.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанку: 5168 7427 3289 0201 - Самойленко Елена Витальевна, ее контакты: 0 (99) 712 50 56.